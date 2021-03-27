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Spor Milli Takımımız liderlik koltuğunda
Spor

Milli Takımımız liderlik koltuğunda

A Milli Takımımız, Hollanda'nın ardından Norveç'i de 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 22:19:00 -
Milli Takımımız liderlik koltuğunda

Türkiye, 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya geldi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle İspanya'da oynanan karşılaşmayı ay-yıldızlı ekibimiz kazandı.

2'de 2 yaptık

İlk maçta Hollanda'yı 4-2 yenen A Milli Takımımız, Ozan Tufan (2) ve Çağlar'ın golleriyle Norveç'i de 3-0'la geçerek grubunda liderliğe yükseldi.

Bir sonraki rakip Letonya

Milliler, gruptaki 3. maçını 30 Mart Salı günü Letonya ile oynayacak.

İşte puan durumu:

Eleme Formatı nasıl olacak?

Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele eden 55 takımdan 13'ü, maçların ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek.

Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

İlk kez yaz ayları dışında düzenlenecek turnuva, 21 Kasım 2022'de başlayacak.

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