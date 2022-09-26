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Spor Milli Takım'dan rezalet! Serdar Gürler konuştu
Spor

Milli Takım'dan rezalet! Serdar Gürler konuştu

UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olan A Milli Takım'da Serdar Gürler'den maç sonu önemli açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 07:20:00 - 2022-09-26 07:30:35
Milli Takım'dan rezalet! Serdar Gürler konuştu

Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olan A Milli Takım'da Serdar Gürler, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrasında duygularını paylaşan Serdar Gürler, "İnanılmaz derece üzgünüz. Bize, Türkiye'ye yakışmayan bir sonuç aldık. Bunun bahanesi yok yani. Belki onlar kadar istemedik, mücadele etmedik. Futbolda mücadele edenler kazanır. Ancak, 6 maça bakınca, büyük fotoğrafa bakınca ilerleyen bir Türkiye var." dedi.

Serdar Gürler sözlerini "Hiçbir bahane üretemeyiz. Soyunma odasında cenaze evi sessizliği var. İnanılmaz. Kimse ağzını açmadı. Buraya biz geldik. B Ligi'ne biz çıktık. Bunu düzeltmek için ayağa kalkacağız. Yapacak bir şey yok. İşin güzel tarafı lider çıktık." ifadeleriyle tamamladı.

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