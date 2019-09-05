Milli Takım'da Cengiz Ünder depremi İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol takımı kadrosundan çıkartıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.



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