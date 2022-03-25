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Spor Milli Takım Dünya Kupası’na gitmeyecek mi? Milli Takım elendi mi?
Spor

Milli Takım Dünya Kupası’na gitmeyecek mi? Milli Takım elendi mi?

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise hem maçın sonucunu hem de Türkiye’nin yoluna nasıl devam edeceğini araştırmaya başladı. Türkiye, 2022 Dünya Kupası’na katılmayacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-03-25 00:46:00 -
Milli Takım Dünya Kupası’na gitmeyecek mi? Milli Takım elendi mi?

2020 yılında Katar’ın ev sahipliğinde yapılacak olan Dünya Kupası öncesinde play-off heyecanı yaşanıyor. Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz’e konuk oldu. Peki, Türkiye’nin Dünya Kupası şansı bitti mi?

Milli Takım Dünya Kupası’na gitmeyecek mi? Milli Takım elendi mi?

Türkiye, Dünya Kupası yolunda karşılaştığı Portekiz’e 3-1 yenildi. Play-off yarı finali tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Bu sebeple Portekiz adını bir üst tura yazdırdı. Portekiz, play-of turu finalinde İtalya'yı 1-0 mağlup eden Kuzey Makedonya ile eşleşti. Bu turu kazanan ise adını Dünya Kupası'na yazdıracak.

Gecenin sonuçları:
Galler-Avusturya: 2-1
İtalya-Makedonya: 0-1
Portekiz-Türkiye: 3-1

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