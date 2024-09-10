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Gündem Milli sporcu okul çıkışında silahlı saldırıya uğradı
Gündem

Milli sporcu okul çıkışında silahlı saldırıya uğradı

Yeniakit Publisher
2024-09-10 11:30:00 -
Milli sporcu okul çıkışında silahlı saldırıya uğradı

Korku dolu anlar Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşandı. Milli Bilek Güreşi sporcusu okul çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda kolundan yaralanan milli sporcu tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olay, Denizli’nin Çivril ilçesinde bir okul çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ders bitimi ile okuldan ayrılan Türkiye Şampiyonu Milli sporcu Yusuf Nalçacı’nın yanına gelen henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Ateş açtıktan sonra zanlı olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sonucunda kolundan yaralanan Yusuf Nalçacı’ya ilk müdahale öğrenciler ve çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralının ilk müdahalesini yaparak Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Yusuf Nalçacı’nın kolunda bilye olduğu belirlendi. Milli sporcunun tedavisi devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

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İHA
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