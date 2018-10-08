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Milli sistemle yolculardan tam not alacak

İGA, kurduğu bilişim şirketi ile İstanbul Yeni Havalimanını yerli ve milli teknolojilerle donatarak tüm dünyaya örnek olacak bir adım attı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:00
Milli sistemle yolculardan tam not alacak

İGA Havalimanı İşletmesi tarafından kurulan İGA Bilişim, İstanbul Yeni Havalimanı’nın tüm teknolojik altyapısını ve bilişim hizmetlerini sağlayacak, bu hizmet dünya çapında alanında verilen en büyük hizmet niteliğinde olacak. Toplam 780 kişilik bir ekip ile havalimanının, altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi 5 ana sisteminden sorumlu olacak olan İGA Bilişim, yerli mühendislerin geliştirdiği milli sistemleri kullanacak.

Büyük açılış için gün sayıyor

Tamamlandığında dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın bir teknoloji üssü gibi hizmet vermesi için teknolojik altyapı ve bilişim hizmetlerine ağırlık veren şirket, büyük açılışa hazırlanıyor. Yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar ile kurulan İGA Bilişim şirketi İstanbul Yeni Havalimanı ile dünyanın en büyük havalimanının tasarım, kurulum, entegrasyon ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirecek.

780 kişilik dev ekip

İGA Bilişim 100’ün üzerinde çalışan ve alt yüklenicilerle birlikte toplam 780 kişiden oluşan ekibi ile İstanbul Yeni Havalimanı’nın altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi beş ana sisteminden sorumlu olacak.

Kuluçka merkezi olacak

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı’nın havacılık teknolojisi adına bir kuluçka merkezi olacağını söyledi. Samsunlu, “Bir teknoloji üssü gibi hizmet verecek ve dünyanın en akıllı havalimanlarından biri olacak İstanbul Yeni Havalimanı, havacılık sektörünün en önemli kuluçka merkezlerinden biri olacak” dedi.

İstanbul 2036’ya hazır

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, (IATA) 20 yıllık havacılık tahmin raporunda; 2017 yılında dünya genelinde 4 milyar yolcunun seyahat ettiğini ve bu rakamın 2036 yılında iki katına çıkarak 7,8 milyar yolcuya ulaşacağı öngörülüyor. Bu açıdan bakıldığında İstanbul’un her yönden hazırlıklı bir süreç geçirdiği söylenebilir.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 11:00
  1. İstanbul
  2. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
  3. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu

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