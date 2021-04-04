Milli Savunma Üniversitesi'nin 200 Sözleşmeli Personel alımı başladı
Milli Savunma Üniversitesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek Aşçı, Berber, Terzi/Ütücü, Garson, Marangoz, Metal İşleri, Elektrik, Sıhhi Tesisat branşlarına 200 personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre duyurulan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” konulu kararı çerçevesinde 200 (iki yüz) sözleşmeli personel temini yapılacak.
Başvuru yapacak adayların ilgili bölümlere ait mezuniyet diplomalarını Kurs Bilgisi Ekle alanından yüklemeleri gerekiyor.
Başvuru klavuzu ile başvuru ekranına yayınlanan ilandan erişilebiliyor.
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