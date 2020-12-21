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Gündem Milli Savunma Bakanlığı'ndan asker sevkleriyle ilgili açıklama
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'ndan asker sevkleriyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, asker sevkleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir." denildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:37:00 -
Milli Savunma Bakanlığı'ndan asker sevkleriyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) asker sevkleriyle ilgili açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir.

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