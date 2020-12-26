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Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinden Libya'ya çıkarma
Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinden Libya'ya çıkarma

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Libya'ya gitti.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:21:00 -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinden Libya'ya çıkarma

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya hareket etti.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşmesi beklenen Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.

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