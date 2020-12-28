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Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Iraklı mevkidaşı Saadoonn ile görüştü
Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Iraklı mevkidaşı Saadoonn ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoonn ile görüşmesinde, TSK'nın milletin ve sınırların güvenliğini korumak ve terör belasına son vermekteki kararlılığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:06:00 - 2020-12-28 16:50:28
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Iraklı mevkidaşı Saadoonn ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoonn ile bir araya geldi.

Bakan Akar Iraklı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Iraklı mevkidaşı Saadoonn Milli Savunma Bakanlığında baş başa, heyetleri ise karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi.

Bölgesel konular ele alındı

Terörle mücadele başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmelerde, Akar tarafından, Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğu, Irak yönetimi ile terörle mücadele konusunda oluşturulan koordinasyondan duyulan memnuniyet ve bununartarak devam etmesinin önemi dile getirildi.

Bakan Akar'dan kararlılık mesajı

Görüşmede Akar tarafından ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin ve sınırların güvenliğini korumaktaki ve terör belasına son vermekteki kararlılığı ifade edildi. 

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