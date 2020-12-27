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Gündem Milli şairimiz Mehmet Akif gönüllerde yaşıyor
Gündem

Milli şairimiz Mehmet Akif gönüllerde yaşıyor

Yedi düvelin üzerimize saldırdığı Kurtuluş Savaşı’nın en zor günlerinde ‘Korkma!’ diyerek, büyük zaferin müjdecisi İstiklal Marşımızı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy’u ebediyete irtihalinin 84. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 09:08:00 - 2020-12-27 09:11:30
Milli şairimiz Mehmet Akif gönüllerde yaşıyor

 Sebahattin Ayan  İstanbul 

Mütefekkir kimliğiyle ömrü boyunca inanç ve idealleri için mücadele eden İstiklal Şairimiz Akif, 27 Aralık 1936 tarihinde 63 yaşında Hakk’a yürüdü.

CHP kayıtsız kaldı

Mehmet Akif Ersoy, Mısır’da geçirdiği 11 yılın sonunda yakalandığı elim hastalık nedeniyle bir deri bir kemik halde İstanbul’a döndü. Önce Sait Halim Paşa’nın köşkünde, ardından Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nda ikamet etti. Bu sırada hastalığı gittikçe ilerleyen Akif, nihayetinde 27 Aralık 1936 günü akşam saatlerinde dünyaya gözlerini yumdu. Akif’in vefatına CHP tek parti diktası kayıtsız kalırken, Beyazıt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından şairin tabutu Edirnekapı’ya kadar talebelerin omuzlarında götürüldü. Büyük dâvâ adamı, mütefekkir ve şair Mehmet Akif Ersoy’un aziz naaşı kefeninin üzerine bayrak sarılarak ve İstiklal Marşı eşliğinde kabrine yerleştirildi. Yine üniversite gençleri bir yıl sonra aralarında para toplayarak Akif’in mezarını yaptırdı.

Hakk’a tapan millet payidar olacak

Kişiliği ve vatan sevgisiyle milyonlarca kişiye ilham olan ve ‘Hakk’a tapan’ milletimizin ilelebet payidar olacağının müjdesini veren İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un vefatının üzerinden 84 yıl geçse de o milletimizin gönlündeki mümtaz yerini koruyor. Kalemini hakikate adayan ve Safahat adını verdiği şiir kitabına ‘Bu eser milletimindir’ diyerek İstiklal Marşı’nı eklemeyen Ersoy, ömrü boyunca inandığı değerlerin mücadelesini verdi. Entelektüel ve çok yönlü kişiliğiyle, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in doğru anlaşılması noktasında önemli eserlere imza atan Akif, son nefesine kadar haktan yana bir tavır sergiledi.

2021 İstiklal Marşı Yılı İlan Edildi

Öte yandan; önceki gün TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Şentop ile AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti’nin imzasıyla sunulan ortak önergeyle, 2021’in “İstiklal Marşı Yılı” olması kararlaştırıldı. Böylece, İstiklal Marşı’nın yazılmasının ve TBMM tarafından kabul edilmesinin 100. yılına denk gelen 2021 yılı boyunca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri düzenlenecek.

 

Yeni Akit Gazetesi

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