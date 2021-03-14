Milli Piyango’nun, 18 Mart şehitler günü’ne özel çekiliş hazırlığına tepki yağıyor! Tarihimize saygısızlık

Resul Ekrem Şahan Ankara

Özelleştirilen Milli Piyango’nun Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümü nedeniyle 18 Mart’ta özel çekiliş yapacağına ilişkin tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bu paradan hayır gelmez

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Diyanet, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun ‘şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır’ fetvası ortadadır. Çabuk para kazanma hırsı ile insanların umutları ve gelecekleri çalınmaktadır. Taraflardan birisinin kazanması, diğerlerinin kaybetmesi olan bu şans oyunları tehlike arz ediyor. Ayrıca piyangonun başında ‘milli’ kelimesi olması artık kabul edilebilir bir durum değildir. Biz Müslümanlar, bu tür meşru olmayan kazanç yollarına bulaşmamalıyız. Buralardan gelecek kazançlar hayır getirmez. Piyango şirketinin, milletimizin özel ve önemli günlerine atfen piyango çekilişi asla ve asla kabul edilemez. Hele hele, 18 Mart gibi ‘Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’mizin yıldönümünde böyle bir çekiliş yapılması tarihimize de saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

Bu yanlıştan dönülmeli!

Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir ise, “Milli Piyango’daki ‘milli’ kelimesinin kaldırılması gerekiyor. Kumarın millisi olmaz. 18 Mart gibi ‘Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde Milli Piyango’nun özel çekilişini şiddetle kınıyoruz. Bu geçmişte FETÖ yapılanmasının ülkemiz üzerinde dini istismarların devam ettiğinin bir göstergesidir diyoruz. Bu durumun derhal düzeltilmesini talep ediyoruz” dedi.