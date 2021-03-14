  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milli Piyango’nun, 18 Mart şehitler günü’ne özel çekiliş hazırlığına tepki yağıyor! Tarihimize saygısızlık
Gündem

Milli Piyango’nun, 18 Mart şehitler günü’ne özel çekiliş hazırlığına tepki yağıyor! Tarihimize saygısızlık

Yeni Akit’e konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ve Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, 18 Mart gibi tarihi ve önemli bir günün, Milli Piyango’nun haram çekilişlerine alet edilmesine sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 11:44:00 -
Milli Piyango’nun, 18 Mart şehitler günü’ne özel çekiliş hazırlığına tepki yağıyor! Tarihimize saygısızlık

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Özelleştirilen Milli Piyango’nun Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümü nedeniyle 18 Mart’ta özel çekiliş yapacağına ilişkin tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bu paradan hayır gelmez

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Diyanet, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun ‘şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır’ fetvası ortadadır. Çabuk para kazanma hırsı ile insanların umutları ve gelecekleri çalınmaktadır. Taraflardan birisinin kazanması, diğerlerinin kaybetmesi olan bu şans oyunları tehlike arz ediyor. Ayrıca piyangonun başında ‘milli’ kelimesi olması artık kabul edilebilir bir durum değildir. Biz Müslümanlar, bu tür meşru olmayan kazanç yollarına bulaşmamalıyız. Buralardan gelecek kazançlar hayır getirmez. Piyango şirketinin, milletimizin özel ve önemli günlerine atfen piyango çekilişi asla ve asla kabul edilemez. Hele hele, 18 Mart gibi ‘Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’mizin yıldönümünde böyle bir çekiliş yapılması tarihimize de saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

Bu yanlıştan dönülmeli!

Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir ise, “Milli Piyango’daki ‘milli’ kelimesinin kaldırılması gerekiyor. Kumarın millisi olmaz. 18 Mart gibi ‘Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde Milli Piyango’nun özel çekilişini şiddetle kınıyoruz. Bu geçmişte FETÖ yapılanmasının ülkemiz üzerinde dini istismarların devam ettiğinin bir göstergesidir diyoruz. Bu durumun derhal düzeltilmesini talep ediyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

takumi

Şehidleri HARAMLA anmak ha! yazıklar olsun ....
  • Yanıtla
Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti
Teknoloji

Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği HİSAR hava savunma sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, projede yer alan..
Karar verildi... Üç CHP'li başkana kötü haber!
Siyaset

Karar verildi... Üç CHP'li başkana kötü haber!

İBB'nin pandeminin başında "Birlikte başaracağız" adlı bir kampanya başlatmış ancak İçişleri Bakanlığı belediyelerin yardım toplayamayacağı ..
Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı
Gündem

Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Tansiyonunun yükseldiği belirlenen Şahin, tedavinin ardından hastane..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay