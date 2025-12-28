'Milli piyango, at yarışı ve iddaa rezaletine dur deyin! bu bir sosyal afettir'

İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, toplumun kılcallarına kadar sızan kumar illetine karşı sert uyarılarda bulundu. Piyangodan at yarışına, İddaa’dan yasal kumarhanelere kadar her türlü şans oyununu "vicdan pisliği" olarak tanımlayan Demircan; "Bu bir sosyal afettir, rızkı veren Allah’tır, haramda saadet aranmaz!" dedi.

Şeytanın Pisliği Toplumu Kemiriyor!

Toplumun ahlaki değerlerini dinamitleyen kumar illeti, "Milli" adı altındaki piyangolar, İddaa ve at yarışlarıyla aileleri parçalamaya devam ediyor. Konuyla ilgili mühim bir yazı kaleme alan Ali Rıza Demircan, bu oyunların sadece ekonomik bir kayıp değil, aynı zamanda büyük bir ruhsal çöküntü ve ahiret kaybı olduğunu vurguladı. Demircan, Maide Suresi'ni hatırlatarak, kumarın içki ve putperestlikle aynı kefede zikredilen "Şeytani bir iğrençlik" olduğunun altını çizdi.

Rızkın Kefili Allah’tır, Kumarbazın Vaadi Yalandır!

Demircan, kumarın temelinde yatan asıl sebebin iman zafiyeti olduğunu belirtti. Allah’ın (c.c) tüm canlıların rızkına kefil olduğunu hatırlatan yazar, şu ifadeleri kullandı:

"Kumarın ana sebebi, Allah’a ve O’nun rızıklandırıcılığına olan inanç yetersizliğidir. Helal ve haram bilinci olmayan, başkasının kaybı üzerine kazanç düşleyen vicdan yoksulları, bu bataklığa sürükleniyor."

"At Yarışı Değil, Üzerinden Oynanan Kumar Haram!"

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) at yarışlarını bizzat teşvik ettiğini ve ödüller verdiğini hatırlatan Demircan, bugün gelinen noktadaki çarpıklığa dikkat çekti. Meselenin spor değil, spor üzerinden dönen kirli çarklar olduğunu belirten Demircan, bir tarafın kazanırken diğer tarafın kaybettiği her türlü sistemin açık bir kumar ve haram olduğunu ifade etti.

Aileler Dağılıyor, Onurlar Ayak Altında!

Yasal kılıflar altında meşrulaştırılmaya çalışılan kumarın, toplumda kin ve düşmanlığı körüklediğini belirten Demircan, yetkilileri ve vatandaşları bu "sosyal afete" karşı uyanık olmaya çağırdı. Meşru yollarla yetinmeyen ve kısa yoldan zenginlik hayali kuranların hem dünyasını hem de ahiretini zindana çevirdiğini vurgulayan yazar, kurtuluşun ancak "Allah’ın belirlediği hudutlara dönmekle" mümkün olacağını hatırlattı.