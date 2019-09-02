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Milli olarak üretildi! Boğazlarda artık tek söz Türkiye'nin

Boğazlardaki gemi trafiğinin kontrolü için kullanılan yabancı yazılımın daha gelişmiş versiyonu HAVELSAN tarafından üretilecek.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:12
Milli olarak üretildi! Boğazlarda artık tek söz Türkiye'nin

Ocak 2018’de başlamış olan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Milli Yazılımı’nın devreye girmesi için geri sayım başladı. Sistem ilk testi başarıyla atlattı. İstanbul Boğazı’nı kontrol edecek sistem 2019 sonunda kullanılmaya başlanacak. Bu sayede İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının tüm kontrolü Türkiye’de olacak. Sistem sayesinde boğazlardan Türkiye’ye giren ya da Türkiye’den çıkan göçmen gemi ve botları, tehlikeli kargolar, organize suç ve kaçakçılık ile yasadışı balıkçılık faaliyetleri anında tespit edilecek.

İLK TESTLERİ ATLATTI 

HAVELSAN’ın Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Milli Yazılımı, ASELSAN tarafından üretilen Radar, Elektro-optik ve Radyo Yön Bulucu Sistemleri ayrıca Otomatik Tanıma Sistemi, VHF Telsiz Haberleşme Sistemi, Meteoroloji Sistemi, İzleme-Güvenlik Sistemi ilk testlerden tam not aldı. Sistem 2019 sonu itibarıyla kullanılmaya başlanacak. 

 KAYNAK:AKŞAM

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:12
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