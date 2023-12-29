  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

4 Türk denizcinin sağlık durumu ortaya çıktı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun paylaştı! İşte 2024 Bağ-Kur primi aylık ödeme tablosu

Asyalı dev fonlarından biri duyurdu: İlanlar bu kez Kripto para için kurmayı planlıyor

Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasında karar çıktı: Vefa Salman’a hapis cezası

Nijerya'da operasyon: 6 kişi öldürüldü diyerek açıkladı!

Azerbaycan'dan Ermenistan'a yeşil ışık

Avrupa Birliği’ni karın ağrısı tuttu: AB, Ukrayna için kıvranıyor

Türkiye'den Milli ANKA III Uçak: ilk uçuşu bir saat 10 dakika havada kaldı! Savunma sanayiinde Türkiye’ye destek olacak

Bakan Yerlikaya emniyetteki dev operasyonu duyurdu! 445 kişi açığa alındı

31 Aralık'a kadar Çin'de yerel tahvilleri rekor kırdı!
Teknoloji Milli muharip uçak KAAN'ın üretiminde flaş gelişme!
Teknoloji

Milli muharip uçak KAAN'ın üretiminde flaş gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-12-29 02:50:00 - 2023-12-29 03:15:50
Milli muharip uçak KAAN'ın üretiminde flaş gelişme!

Bloomberg, Milli muharip uçak KAAN'da kullanmak üzere F110 motorları için ABD ile ortak üretim temaslarının başladığını yazdı.

Bloomberg, Türkiye'nin, milli muharip uçağı TAI KAAN için F-16 jetlerinde kullanılan FE Aerospace motorlarını kullanmak amacıyla ABD ile ortak üretim temaslarına başladığını yazdı.

Bloomberg haberini konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdı.

Haberde, "Türkiye, Ocak 2024'te ilk uçuşunu yapması planlanan her türlü hava koşuluna uygun savaş uçağı TAI KAAN'ın ilk aşamasına tedarik sağlamak için GE'nin F110 motorlarını Türkiye'de üretmek istiyor." denildi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Türkiye'nin kendi versiyonunu geliştirene kadar KAAN uçaklarında iki adet F110 motoru kullanmayı düşündüğünü söyledi.

Haberde şu ifadeler yer aldı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'nin uçak motorlarının ortak üretimi için İngiliz Rolls-Royce Holdings Plc ile görüştüğünü belirten yetkililer, görüşmelerin ileri bir aşamada olduğunu ancak tarafların henüz bir konsorsiyum oluşturulması konusunda anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

Rolls-Royce'un halihazırda Türkiye'de Türk sanayi holdingi Kale Grubu ile bir ortak girişimi bulunuyor ve anlaşma sağlandığı takdirde motorların burada üretilmesi bekleniyor.

Kaynak: Bloomberg

Milli Muharip Uçak KAAN mı, Eurofighter Typhoon mu? Çok büyük fark olduğu ortaya çıktı
Milli Muharip Uçak KAAN mı, Eurofighter Typhoon mu? Çok büyük fark olduğu ortaya çıktı

Teknoloji

Milli Muharip Uçak KAAN mı, Eurofighter Typhoon mu? Çok büyük fark olduğu ortaya çıktı

TEKNOFEST’te gördü, KAAN’ın maketini yaptı: Tek hayali pilot olmak
TEKNOFEST’te gördü, KAAN’ın maketini yaptı: Tek hayali pilot olmak

Teknoloji

TEKNOFEST’te gördü, KAAN’ın maketini yaptı: Tek hayali pilot olmak

Gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor! Gök vatana 'KAAN' gücü
Gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor! Gök vatana 'KAAN' gücü

Gündem

Gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor! Gök vatana 'KAAN' gücü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23