Milli muharip uçak KAAN'ın üretiminde flaş gelişme!

Bloomberg, Türkiye'nin, milli muharip uçağı TAI KAAN için F-16 jetlerinde kullanılan FE Aerospace motorlarını kullanmak amacıyla ABD ile ortak üretim temaslarına başladığını yazdı.

Bloomberg haberini konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdı.

Haberde, "Türkiye, Ocak 2024'te ilk uçuşunu yapması planlanan her türlü hava koşuluna uygun savaş uçağı TAI KAAN'ın ilk aşamasına tedarik sağlamak için GE'nin F110 motorlarını Türkiye'de üretmek istiyor." denildi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Türkiye'nin kendi versiyonunu geliştirene kadar KAAN uçaklarında iki adet F110 motoru kullanmayı düşündüğünü söyledi.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

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Türkiye'nin uçak motorlarının ortak üretimi için İngiliz Rolls-Royce Holdings Plc ile görüştüğünü belirten yetkililer, görüşmelerin ileri bir aşamada olduğunu ancak tarafların henüz bir konsorsiyum oluşturulması konusunda anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

Rolls-Royce'un halihazırda Türkiye'de Türk sanayi holdingi Kale Grubu ile bir ortak girişimi bulunuyor ve anlaşma sağlandığı takdirde motorların burada üretilmesi bekleniyor.

Kaynak: Bloomberg