Milli motosikletçiler hafta sonu Avrupa’da yarışacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Milli motosikletçiler Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, hafta sonu Almanya ve İngiltere'de düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda piste çıkacak. Yine bir çok Milli motosikletçimiz de, Çekya’da pist şampiyonalarında, Romanya'da Avrupa Ralli Kupası'nda mücadele edecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 11. ayağında mücadele eden milli sporcu Deniz Öncü, 10-12 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Sachsenring Pisti'nde ELF Marc VDS Takımı adına yarışacak.
Bugün serbest antrenmanlara çıkacak Deniz Öncü, yarın sıralama seanslarında en iyi dereceyi elde etmeye çalışacak. Moto2 Almanya Grand Prix'sinin 25 turluk ana yarışı ise 12 Temmuz Pazar günü TSİ 13.15'te başlayacak.
BAHATTİN SOFUOĞLU VE CAN ÖNCÜ İNGİLTERE'DE YARIŞACAK
Dünya Superbike ve Dünya Supersport Şampiyonaları'nın 8. ayak İngiltere etabı 10-12 Temmuz tarihlerinde Donington Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda Motoxracing WorldSBK Takımı adına yarışan milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, bugün serbest antrenmanlara katılacak.
Hafta sonunun ilk yarışına yarın TSİ 17.30'da çıkacak Bahattin Sofuoğlu, 12 Temmuz Pazar günü ise TSİ 13.10'da Superpole yarışında, aynı gün TSİ 17.30'da hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan ay-yıldızlı genç motosikletçi Can Öncü ise bugün serbest antrenmanlarda piste çıkacak.
Can Öncü, hafta sonunun ilk yarışında yarın TSİ 16.00'da, ikinci yarışta ise 12 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da mücadele edecek.
MİLLİ MOTOSİKLETÇİLER, ÇEKYA'DA PİSTTE, ROMANYA'DA RALLİDE YARIŞACAK
Milli motosikletçiler, Çekya'da pist şampiyonalarında, Romanya'da Avrupa Ralli Kupası'nda mücadele edecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa SS300 Kupası, Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası ve BMU Avrupa Pist Şampiyonası, hafta sonu Çekya'daki Brno Pisti'nde organize edilecek.
FIM Avrupa SS300 Kupası'nda ay-yıldızlı motosikletçilerden Demir Dönmez, Hasan Hüseyin Baş, Yağız Alp Coşkun ve Oğuz Taşhan boy gösterecek.
BMU Avrupa Pist Şampiyonası ve Alpe Adria Pist Şampiyonası'nda ise STK600 sınıfında Turgut Durukan, STK1000 sınıfında Harun Akgün ile Fatih Şahin, F1000 sınıfında da Ömer Faruk Ataç mücadele edecek.
Şampiyonada yarın sıralama turlarının ardından ilk yarışlar, 12 Temmuz Pazar günü ise ikinci yarışlar koşulacak.
TÜRKİYE, AVRUPA RALLİ KUPASI'NDA DA YARIŞACAK
Milli motosikletçilerden Muhammet Efe Görür ise hafta sonu Romanya'da düzenlenecek Avrupa Ralli Kupası'nın üçüncü ayağında dayanıklılık mücadelesine çıkacak.
Romanya rallisi, ovalar, ormanlık araziler, tepeler ve kumlu zeminlerden oluşan zorlu doğal parkurları içeriyor. Motosikletçiler, 8 günden fazla sürecek organizasyonda günde 200 ile 500 kilometre arasında değişen uzun etapları geçmeye çalışacak.
Ramnicu Sarat kentinde, Ro Rally Marathon kapsamında gerçekleştirilecek organizasyonda sporcular, toplam 2 bin 300 kilometrelik özel etapta yarışacak.