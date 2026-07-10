Helikopter törenle teslim edildi: Yavru Vatan'a yeşil vatan desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 9 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla görevlendirilen Ka-32 tipi helikopter, 2,5 ton su atma kapasitesine, yüksek manevra kabiliyetine ve sürate sahip olmasıyla orman yangınlarına müdahalede etkin olarak kullanılan hava araçları arasında yer alıyor. Helikopter, KKTC Orman İdaresi’nin geçici tahsisine verilecek ve yangın söndürme görevlerinde kullanılmak üzere 12 dakika içinde havalanabilecek hazırlık seviyesinde hazır bulundurulacak. Helikopter, Lefkoşa’da Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Dairesi’ne ait, geçmiş yıllarda da aynı amaçla kullanılan iniş alanında konuşlandırılacak.