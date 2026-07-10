Helikopter törenle teslim edildi: Yavru Vatan'a yeşil vatan desteği

Helikopterin 2,5 ton su atma kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Orman İdaresi’nin emrine geçici bir tahsis de vermiş olduk. Riskli dönem boyunca burada olacak ama sadece bu helikopterle kaim değil biliyorsunuz. İhtiyaç olduğu zaman Türkiye’den de biz buraya destek olmaya devam ediyoruz. Sadece bu konuda değil, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla aynı zamanda bugün devlet su işlerimizin de yapmış olduğu projeleri Tarım Bakanımızla birlikte inceleyeceğiz. Burada da özellikle ben Mesaryo Ovası’nın sulamasının 2027 yılında biteceğini, aynı zamanda 207 kilometre uzunluğundaki içme suyu sisteminin de artık sona doğru yaklaşmakta olduğunu ifade etmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi. Cumhurbaşkanı yardımcımızın koordinasyonunda, onların da talimatları da inşallah burada. Bakanlığımıza ait her konuda kardeşlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.