ANFİDAP: Siyonistler Dünya Kupasını da işgal etti! Müslüman ülkeler kasıtlı hakem hatalarıyla elendi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu ANFİDAP tarafından yapılan açıklamada, “Futbol sadece futbol değildir. Açık hakem ihlalleri ile maçlar Siyonist muhibbanı takımlara kazandırılmaktadır” mesajı verildi.

“FİFA AÇIK BİR TARAFGİRLİK İÇİNDE HAREKET ETMEKTE”

“Futbol sadece futbol değildir” başlığıyla ANFİDAP sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada; “Siyonizm, Filistin topraklarındaki işgali ve soykırımı yanında, dünya sisteminin tüm sektörel alanlarında da bir işgal ve tahakküm var etmiştir. Ekonomiden, küresel siyasete, ticaretten, bilim ve sanata kadar var ettiği işgal ve tahakkümünün maliyetlerini yıllardır dünya halkları ödemek zorunda kalmış ve siyonist aparheid yapı, dünyayı eşitsiz ve sürdürülemez bir sömürge sistemine dönüştürmüştür. Bugün de spor alanında bu işgalin izleri kendini açıkça göstermektedir. Siyonistler ve onların müttefikleri eliyle 2026 Dünya Futbol Kupasında da açık hak ihlalleri, tarafgir tutumlar, tüm kural ve teamülleri yok sayarak işletilmektedir. FİFA açık bir tarafgirlik içinde hareket etmekte ve gizleme ihtiyacı içine bile girmemektedir. Dünya müstekbirleri aradığında kurallar ihlal edilebilmekte ve açık hakem ihlalleri ile maçlar Siyonist muhibbanı takımlara kazandırılmaktadır. Futbol yapısı itibariyle sadece futbol değildir. Dünya kupasında toplumlar kültürel ve ulusal arka planları yanında dini ve tarihsel kimlik ve rollerini de taşımaktadır. İslam toplumlarından gelen oyuncu ve takımlara karşı gösterilen toleranssızlık ortadadır. Bunun yanında Gazze direnişinin küresel etkisi ile bu dünya kupasında da hissedilir düzeyde bir Filistin ve Gazze vurgusu yükseltilmektedir. Secde mahalline varan Müslüman sporcuların ardından Filistin bayrağı ile küresel isyanı haykırması bu kupanın belirgin alâmeti olmuştur. Senegal, İran ve özellikle Mısır milli takımına karşı gösterilen tavır, FİFA'nın ikiyüzlü tavrını ifşa etmenin ötesinde, FİFA'nın da siyonist hegemonya altına girdiğini göstermiştir” denildi.

“ANTİ SİYONİST İSYANIMIZI YENİDEN VE EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE HAYKIRIYORUZ!”

Açıklamada; “Dünya kupasının bizler için en önemli boyutu, dünya halkları için eşitsizliğin ifşa olması ve bu eşitsizliği var eden küresel sistemin kirli örgüsünün altındaki siyonizmin görülmesidir. Bu siyonist küresel işgalin farkındayız, bu işgalin hasmıyız ve tüm dünyada faş olan bu gerçekliğin insanlığın bir şuur aşamasını ifade ettiğini görüyoruz. Anti Siyonist isyanımızı yeniden ve en güçlü şekilde haykırıyoruz.... Siyonizm karşısında bir araya gelen tüm halkları selamlıyoruz” ifadelerine yer verildi.