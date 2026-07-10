Sevilen tekstil firmasından kötü haber geldi: İflas ettiler
Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken bu kez sevilen tekstil firmasından kötü haber geldi. Vatandaşların okul kıyafetleri ve iş kıyafetleri alırken ilgi gösterdiği firma iflas etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken bu kez sevilen tekstil firmasından kötü haber geldi. Vatandaşların okul kıyafetleri ve iş kıyafetleri alırken ilgi gösterdiği firma iflas etti.
Mahkeme, konkordato sürecinin başarıyla sonuçlanmaması nedeniyle şirket hakkında iflas kararı verdi.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunan İzmir merkezli Cece Tekstil Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin hukuki süreci iflas kararıyla tamamlandı.
Okul kıyafetleri ve iş kıyafetleri üretimi alanında faaliyet gösteren Cece Tekstil için daha önce mahkeme tarafından 1 yıllık kesin mühlet kararı verilmişti.
Bu süreçte Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Vahap Yıldırım geçici konkordato komiseri olarak görev yaparken, hukukçu Sevgi Kanyılmaz ile tekstil mühendisi Atilla Yıldırım da konkordato komiseri olarak atanmıştı.
Mahkeme kararının ardından İzmir İflas Müdürlüğü tarafından iflas ilanı yayımlandı.
Yayımlanan ilanda, iflas işlemlerinin resmen başlatıldığı belirtilirken, söz konusu ilanın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 166'ncı maddesi kapsamında yayımlandığı ifade edildi.
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