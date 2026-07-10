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Sevilen tekstil firmasından kötü haber geldi: İflas ettiler

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Sevilen tekstil firmasından kötü haber geldi: İflas ettiler

Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken bu kez sevilen tekstil firmasından kötü haber geldi. Vatandaşların okul kıyafetleri ve iş kıyafetleri alırken ilgi gösterdiği firma iflas etti.

#1
Foto - Sevilen tekstil firmasından kötü haber geldi: İflas ettiler

Mahkeme, konkordato sürecinin başarıyla sonuçlanmaması nedeniyle şirket hakkında iflas kararı verdi.

#2
Foto - Sevilen tekstil firmasından kötü haber geldi: İflas ettiler

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunan İzmir merkezli Cece Tekstil Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin hukuki süreci iflas kararıyla tamamlandı.

#3
Foto - Sevilen tekstil firmasından kötü haber geldi: İflas ettiler

Okul kıyafetleri ve iş kıyafetleri üretimi alanında faaliyet gösteren Cece Tekstil için daha önce mahkeme tarafından 1 yıllık kesin mühlet kararı verilmişti.

#4
Foto - Sevilen tekstil firmasından kötü haber geldi: İflas ettiler

Bu süreçte Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Vahap Yıldırım geçici konkordato komiseri olarak görev yaparken, hukukçu Sevgi Kanyılmaz ile tekstil mühendisi Atilla Yıldırım da konkordato komiseri olarak atanmıştı.

#5
Foto - Sevilen tekstil firmasından kötü haber geldi: İflas ettiler

Mahkeme kararının ardından İzmir İflas Müdürlüğü tarafından iflas ilanı yayımlandı.

#6
Foto - Sevilen tekstil firmasından kötü haber geldi: İflas ettiler

Yayımlanan ilanda, iflas işlemlerinin resmen başlatıldığı belirtilirken, söz konusu ilanın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 166'ncı maddesi kapsamında yayımlandığı ifade edildi.

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