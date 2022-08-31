Milli maçlar artık o şehirlerde oynanacak!

TFF Başkanı Mehmet Büyükeşki, Rezerv Lig'den yabancı kuralına, hakemlerden milli takıma kadar birçok konuda konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda uzun süredir tartışılan konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'a konuşan Büyükekşi, sezon başında kurulan Rezerv Lig'le de ilgili açıklamalarda bulundu.

Rezerv Lig'in kaldırabileceğini belirten Büyükekşi, yabancı kuralı için 6 ay boyunca görüşmeler yapılacağını ve sorunun çözüleceğini söyledi.

Mehmet Büyükekşi açıklamalarında, "Öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor, Rezerv Lig bizim bulduğumuz ya da ürettiğimiz bir proje değil. 3 yıldır gündemde olan bizden önceki federasyonların projesi. Sezon başında 16 kulüp başkanının imzaladığı bu genelgeyi, biz onların istediği şekilde ve eksiksiz olarak işleme aldık.

"Rezerv Lig'i, kulüp başkanları istiyordu"

Hatta başkan olmadan önce 2 kez Kulüpler Birliği Vakfı'nı ziyaret ettiğimde, bu konu ısrarla görüşüldü. Şimdi bazı şikayetler geliyor ve sorunlar konuşuluyor. Ama dediğim gibi, bunu isteyen tamamen kulüplerimizin başkanlarıdır. Federasyonumuzun muhattabı elbette kulüp başkanlarıdır.

Ancak kulüp başkanlarımız tekrar oturup, Rezerv Lig'i istemediklerini imza ile tebliğ ederlerse, biz de federasyon olarak bunu gözden geçiririz ve kulüplerin menfaati doğrultusunda kaldırabiliriz.

"6 ay herkesle görüşüp yabancı kuralını netleştireceğiz"

Türk futbolunda kronikleşen yabancı kuralı sorununu kökten çözmekte kararlıyız. Zamana yayılacak şekilde; örneğin 6 aylık bir sürede, Türk futbolunun ilgili tüm paydaşları ile konuyu değerlendireceğiz. Başkanlar, yöneticiler, teknik adamlar... Kim varsa tek tek konuşup, ortak bir karar ile bu sorunu çözeceğiz. Bundan sonra kimse yabancı konusu hakkında mağdur olmayacak ya da şikayet etmeyecek. Dediğim gibi 6 aylık bir süre içinde herkesle görüşüp bu sorunu çözeceğiz.

"Zaman bizim için çok değerli"

Seçildiğimiz günden bugüne yaklaşık 2.5 ay geçti, zaten bu sürenin 10 günü Kurban Bayramı tatili olduğu için yaklaşık 2 ay diyebiliriz. Futbolumuzda 10-15 yıldır çözülemeyen sorunları, 2 aylık süre zarfında çözmemiz isteniyor. Kimse merak etmesin, tüm sorunları öncelik sırasına göre çözeceğiz. Bakın bugün 30 Ağustos resmi tatil olmasına rağmen, çalışmaya devam ediyoruz. Zaman bizim için çok değerli.

"Patron VAR değil, sahadaki hakem"

Hepimizin bildiği gibi göreve geldiğimizde hakemlerimizin çoğu moralsiz, üzgün ve özgüvenleri eksilmişti. Öncelikle onların bu sıkıntılı durumlarını gidermeye çalıştık. Sahadaki hakemi ile VAR hakemini ayırdık. Saha hakemine 'Patron sensin' dedik. Farkediyor musunuz Süper Lig'de 4 haftada 36 maç oynandı ve VAR hakemleri geçmiş yıllara oranla çok daha az pozisyonlara müdahale ediyorlar. Daha önceki yıllarda oyun çok sık kesiliyor, VAR'daki hakem adeta orta hakemi yönetiyordu. Biz bunun önüne geçtik ve sahadaki hakemin oyunun tek hakimi olduğunu, VAR’ın ise ona yardımcı olması gerektiğini vurguladık. Zaten VAR’ın karışacağı durumlar protokolde belli. Her pozisyonun içinde VAR olmaz!

"MHK programının adı Kuralına Göre"

Ayrıca Türk futbolunda bir ilke imza atıyoruz. Her hafta salı günü, Bein Sport Haber ekranlarında, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Yardımcısı ve Hakem Hocası Murat Ilgaz ile UEFA Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, haftanın kritik hakem kararlarını değerlendirecek.

Programın ismini 'Kuralına Göre' koyduk, çünkü çoğu futbolsever ve yorumcu, futbol kuralları ile VAR Protokolü'nü tam manasıyla bilmiyor. Bu programda hem hakem değerlendirmesi yapılacak hemde kurallar aktarılacak.

"Ben kesinlikle Beşiktaş'ı kastetmedim"

Kulüplerin hakemleri isteyip istememesi ile ilgili yaptığım açıklamada kesinlikle Beşiktaş Kulübümüzü kast etmedim. Çünkü o zaman dilimi içinde 3-4 kulübümüz daha benzer şikayetler yaptığı için genel bir açıklama yapmak durumunda kaldım. Zaten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile konuyu görüştük ve bir sorun olmadığını birbimize ifade ettik.

"Hakem kötü deyip teknik direktörü görevden alıyorlar"

Bazen telefonla arayıp hakemlerden sitem edenler başkanlar ve yöneticiler oluyor ama bakıyorsunuz aynı takım anında teknik direktörünü görevden almış. Bu istikrarlı bir durum değil. Her zaman ifade ettiğim gibi, kulüplerimizin sürdürülebilir başarılar elde etmesi gerekir.

"Milli maçlar Diyarbakır ve Gaziantep'te oynanacak"

Türkiye Milli Takımı hepimizin...Milli maçları artık Anadolu coğrafyasına daha geniş bir şekilde yaymak istiyoruz. Önümüzdeki dönem Diyarbakır ve Gaziantep şehirlerimiz Türkiye Milli Takımı'na evsahipliği yapacak." ifadelerini kullandı.