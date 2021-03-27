Norveç Türkiye maçı saati | A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Milli maç ne zaman?

Milli maç saat kaçta? Norveç Türkiye maçı hangi kanalda?

İspanya'nın Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernadez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

Grubun diğer maçlarında ise Hollanda-Letonya ve Karadağ-Cebelitarık karşı karşıya gelecek.

‘Mutlu geldik mutlu dönmek istiyoruz’

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Milli takım düzeyinde bundan daha güzel bir olay yok. Bu, oyuncunun, kulüplerin, ülkelerin kendisini gösterebileceği, ekonomik boyutu da olan büyük bir dünya. Burada olmak bizi çok mutu eder. Kolay değil. Hollanda ve Norveç de bunu düşünüyor. Onlar da liderliği kovalıyor. Mutlaka Dünya Kupası'na gitmemiz gerekiyor. İnşallah başarırız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bütün oyuncular buna kilitlendi. Yönetim kurulu olağanüstü destek veriyor. Genel intiba olarak takımın havası çok iyi. Başından beri bir aile havasını kurmaya çalıştık. Her katılan arkadaş bu işin bir parçası oluyor. Türkiye ailesinin bir ferdiyiz, onları temsil ediyoruz. Buraya umutlu geldik, mutlu dönmek istiyoruz” dedi.