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Spor Milli maç saat kaçta başlıyor? Norveç- Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Spor

Milli maç saat kaçta başlıyor? Norveç- Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası Elemeleri devam ediyor. A milli takımımız 3 puanla yoluna devam ediyor. Bu akşam gerçekleşecek Norveç- Türkiye maçı ile ilgili detaylar merak kazandı. Peki, Milli maç saat kaçta başlıyor? Norveç- Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Norveç Türkiye maçına ilişkin ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-03-27 18:21:00 -
Milli maç saat kaçta başlıyor? Norveç- Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Norveç-Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başlayan A Milli Takım, bir sonraki mücadelede Norveç ile karşı karşıya gelecek. Peki, Norveç-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Norveç- Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak?

La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernández yönetecek. TRT 1'den şifresiz naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

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