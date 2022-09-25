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Spor Milli maç öncesi şok gelişme!
Spor

Milli maç öncesi şok gelişme!

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bu akşam deplasmanda Faroe Adaları ile yapacağı maç öncesi başkent Torshavn'da kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 15:12:00 -
Milli maç öncesi şok gelişme!

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bu akşam deplasmanda Faroe Adaları ile yapacağı maç öncesi başkent Torshavn'da kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor.

Gece saatlerinde başlayan fırtına ve yağmurun, akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.

Sabah saatlerinde rüzgarın şiddeti zaman zaman 95 kilometreye kadar çıktı. Fırtına nedeniyle sokakta ayakta bile durmanın zorlaştığı ve sıcaklığın 12 derece olduğu Torshavn'da hissedilen sıcaklık 6 derece olarak ölçüldü.

Maç saatinde ise sıcaklığın 5 dereceye, hissedilen sıcaklığın ise -3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.

 

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