Milli maç ne zaman? Lüksemburg-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup mücadelesinde Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Lüksemburg-Türkiye maçı hangi gün?
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta çıktığı iki maçı kazanan Türkiye’nin rakibi Lüksemburg… Peki, Lüksemburg-Türkiye maçı ne zaman hangi kanalda?
Milli maç ne zaman? Lüksemburg-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta
Lüksemburg ile Türkiye 11 Haziran Cumartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Stade de Luxembourg'da oynanacak olan mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Zorlu karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.
Türkiye gruptaki ilk maçını Faroe Adaları'na karşı 4-0, ikinci maçını ise Litvanya karşısında 6-0 kazandı.
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford).