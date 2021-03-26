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Spor Milli maç hangi kanalda? Norveç Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Milli maç hangi kanalda? Norveç Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

Norveç Türkiye maçı canlı izle | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden Türkiye, ikinci maçında Norveç'e konuk olacak. Peki, Norveç- Türkiye maçı ne zaman? Norveç Türkiye maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 11:12:00 -
Milli maç hangi kanalda? Norveç Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda yer alan Türkiye, ilk maçında Hollanda’yı İstanbul’da 4-2 mağlup etti. A Milli Futbol Takımı, gruptaki bir diğer maçını Norveç ile oynayacak. Peti, Norveç Türkiye maçı saat kaçta?

Milli maç hangi kanalda? Norveç Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

İspanya'nın Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernadez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

Grubun diğer maçlarında ise Hollanda-Letonya ve Karadağ-Cebelitarık karşı karşıya gelecek.

Norveç ile 10. maç

Milliler, Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.

Aday kadro

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)

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