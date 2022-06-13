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Spor Milli maç hangi gün? Türkiye Litvanya maçı hangi kanalda?
Spor

Milli maç hangi gün? Türkiye Litvanya maçı hangi kanalda?

UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup maçında Türkiye ile Litvanya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, Türkiye Litvanya maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-06-13 11:52:00 -
Milli maç hangi gün? Türkiye Litvanya maçı hangi kanalda?

A Milli futbol takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup'ta Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?

Milli maç hangi gün? Türkiye Litvanya maçı hangi kanalda?

Türkiye, 14 Haziran Salı akşamı Litvanya'yı konuk edecek. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.

A Milli Takım ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçta Litvanya'yı 6-0 ve son maçta Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti. Grupta kalan maçlar ise eylül ayında oynanacak.

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