Milli iradenin üzerinde beşerî güç tanımıyoruz

Yeni Akit Ankara

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Erbakan, “Türkiye’nin gerçek gündemine vatandaşın derdine sıkıntısına odaklanmamız gerekir” dedi. Skandal bildiriyi kınadıklarını hatırlatan Erbakan, şunları dile getirdi: “Bir defa usul olarak, yöntem olarak, bu açıklama kabul edilemez. Çünkü Türkiye muhtıra ve darbeler, postmodern darbeler geçmişi olan bir ülke. Dolayısıyla bu şu anda siyasete, millet iradesine, hükümete bir müdahale bir ihtar bir muhtıra anlamı taşıyabilecek bir bildiridir. Millet iradesi üzerinde hiçbir beşeri bir gücün bulunamayacağını, bunun kabul edilemeyeceğini açıkça ifade ettik.”