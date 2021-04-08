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Gündem Milli iradenin üzerinde beşerî güç tanımıyoruz
Gündem

Milli iradenin üzerinde beşerî güç tanımıyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 104 emekli amiralin bildirisine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 10:19:00 -
Milli iradenin üzerinde beşerî güç tanımıyoruz

 Yeni Akit  Ankara 

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Erbakan, “Türkiye’nin gerçek gündemine vatandaşın derdine sıkıntısına odaklanmamız gerekir” dedi. Skandal bildiriyi kınadıklarını hatırlatan Erbakan, şunları dile getirdi: “Bir defa usul olarak, yöntem olarak, bu açıklama kabul edilemez. Çünkü Türkiye muhtıra ve darbeler, postmodern darbeler geçmişi olan bir ülke. Dolayısıyla bu şu anda siyasete, millet iradesine, hükümete bir müdahale bir ihtar bir muhtıra  anlamı taşıyabilecek bir bildiridir. Millet iradesi üzerinde hiçbir beşeri bir gücün bulunamayacağını, bunun kabul edilemeyeceğini açıkça ifade ettik.”

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