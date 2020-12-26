Milli İHA 10 yaşında! Anka, başarısını ihracata da taşıdı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendisleri tarafından tasarlanan Anka, geçen sürede kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemi olma hedefiyle sürekli geliştirildi. Anka, uydu yeteneğine sahip Türkiye’nin İHA’sı olarak da kullanıma sunuldu. TUSAŞ bugüne kadar güvenlik güçlerine 25 Anka teslim etti ve 75 bin operasyonel uçuş saatine ulaştı. Sınıfında dünyanın en iyi İHA’ları arasında gösterilen Anka ile ilk uçuşunun 10’uncu yılında ihracat başarısı elde edildi. Uydu kontrolü, yerli motor kullanımıyla Türkiye için ilklere imza atan Anka, Aksungur gibi çok daha gelişmiş bir hava aracının da temelini oluşturdu.