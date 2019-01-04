Milli helikopter motoru testi başarıyla gerçekleşti
Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşen ilk milli helikopter motoru TS1400 başarıyla tamamlandı.04 Ocak 2019 Cuma 16:32
Türkiye'nin Savunma Sanayii atılımlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.
Türkiye'nin milli helikopterlerine güç verecek olan turboşaft motorunun ilk testi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından gerçekleştirildi.
T-625'te kullanılacak
Özgün Helikopter T625’e yerli motor geliştirme projesinde, motorun ana kalbini oluşturan turboşaft motoru başarıyla çalıştırıldı. İlk ateşlemeyi bakan Varank gerçekleştirirken testten verimli sonuç elde edildi.
YORUM YAZ