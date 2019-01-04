Milli helikopter motoru testi başarıyla gerçekleşti

Türkiye'nin Savunma Sanayii atılımlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Türkiye'nin milli helikopterlerine güç verecek olan turboşaft motorunun ilk testi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından gerçekleştirildi.

T-625'te kullanılacak

Özgün Helikopter T625’e yerli motor geliştirme projesinde, motorun ana kalbini oluşturan turboşaft motoru başarıyla çalıştırıldı. İlk ateşlemeyi bakan Varank gerçekleştirirken testten verimli sonuç elde edildi.