Milli güreşçiler Dünya Şampiyonası'na kitlendi!

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takım teknik direktörü Salih Bora gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

İldem: Uzun süredir uzak kaldığım minderi özledim

Şampiyonanın önemine işaret eden İldem, "Bu, aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kotası." dedi.



İldem, spor kariyerini olimpiyatlarda madalya alarak bitirmek istediğini dile getirerek, "Bu nedenle Dünya Şampiyonası benim için çok önemli. Daha önce Dünya Şampiyonası'na 4 defa katıldım. İki dünya madalyam var. Uzun süredir uzak kaldığım minderi özledim çünkü son Dünya Şampiyonası'na katılmamıştım. İnşallah burada gücümüzü göstereceğiz. Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Artık özlediğim o madalyaya kavuşmak istiyorum." diye konuştu.

Yüksel: Hedefim zirvede yer almak

Milli güreşçi Atakan Yüksel, Dünya Şampiyonası'na sayılı günler kaldığını dile getirerek, "İnşallah 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda 67 kiloda ülkemi temsil edeceğim. Hedefimiz takım olarak 6 sıklette olimpiyat vizesi almak. Ayrıca takım olarak dünya şampiyonu olup, ülkemize altın madalyalar getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.