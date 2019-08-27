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Milli güreşçi Beytullah Kayışdağ, Rıza Kayalp’i örnek alıyor

Gençler Dünya ve Avrupa üçüncüsü Yozgatlı milli güreşçi Beytullah Kayışdağ, Avrupa ve Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp’i örnek alıyor.

27 Ağustos 2019 Salı 11:40
Milli güreşçi Beytullah Kayışdağ, Rıza Kayalp’i örnek alıyor

Gençler Dünya ve Avrupa üçüncüsü Yozgatlı milli güreşçi Beytullah Kayışdağ, Avrupa ve Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp’i örnek alıyor. Kayışdağ, Kayaalp’in rekorlarını da kırmak istiyor.


İlk olarak haziran ayında İspanya’nın Pontevedra kentinde gerçekleştirilen Gençler Avrupa Güreş Şampiyonasında grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden ve Avrupa üçüncüsü olan daha sonra ağustos ayında Estonya’nın başkenti Tallin’de gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda 3. olan milli güreşçi Beytullah Kayışdağ, turnuvalardan arta kalan zamanını memleketi Yozgat’ta Güreş Eğitim Merkezinde antrenman yaparak geçiriyor.


Her gün düzenli olarak antrenmanlara devam eden milli güreşçi koşu ile antrenmanlara başlıyor ardından kuvvet çalışması ve güreş yaparak formunu korumaya çalışıyor.


Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp’i örnek aldığını söyleyen milli güreşçi Beytullah Kayışdağ, Milli güreşçi Kayaalp’in kırılması güç ve imkansız olmayan rekorlarını kırmayı hedefliyor. Çalışmalarını Yozgat Güreş Eğitim Merkezinde sürdüren milli güreşçi Kayışdağ gazetecilere yaptığı açıklamada “Yozgat Güreş Eğitim Merkezinde yetiştim. Gençlerde 97 kiloda Türkiye Şampiyonu oldum ve milli takıma girdim ülkemi ben temsil etme hakkı kazandım. İspanya’nın Pontevedra kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası’nda 3. oldum. 2 ay sonra Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası’nda da 3. oldum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Örnek aldığım Rıza Kayaalp’in kırılması zor olan ama imkansız olmayan rekorlarını kırmak için elimden gelen tüm çabayı gösteriyorum. Ülkemi ve Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmek için var gücümle çalışacağım. hedefimde ilerleyen zamanlarda U-23, Avrupa ve Dünya şampiyonluğu, ilerleyen zamanlarda da büyüklerde Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:40
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