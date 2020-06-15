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Teknoloji

Milli elektrikli tren için tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Milli elektrikli tren için tarih verdi. Karaismailoğlu "30 Ağustos'ta burada (Sakarya-TÜVASAŞ) tören yapıp inşallah ray ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de inşallah yıl bitmeden işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:20:00 - 2020-06-15 10:42:53
Milli elektrikli tren için tarih belli oldu

Savunma sanayii başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki kritik teknolojilerin yerli ve millî üretimine yönelik önemli atılımlar gerçekleştiren Türkiye, bu konudaki kararlılığını 2020 Yılı Yatırım Programı ile daha da pekiştiriyor.

Program’da yer alan “Millî Elektrikli Tren Seti” projesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamada bulundu.

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada "(Milli elektrikli tren) 30 Ağustos'ta burada (Sakarya-TÜVASAŞ) tören yapıp inşallah ray ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de inşallah yıl bitmeden işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız." ifadelerini kullandı

Trenin “beyni” ve “kalbi” ASELSAN’a emanet

Millî Elektrikli Tren Seti projesinde, savunma teknolojilerindeki kabiliyetlerini yakın dönemde sivil alana aktarmaya başlayan ASELSAN da yer alıyor.

Bir trenin “beyni” olarak nitelendirilen Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi (TKYS), temelde aracın hızlanma, yavaşlama (frenleme), durma, kapı kontrolü, yolcu geçişleri ve ışıklandırma gibi hayati öneme sahip işlevlerini denetlerken, iklimlendirme ve yolcu bilgilendirme gibi konfora yönelik alt sistemleri de yönetiyor. Modüler yapıda tasarlanan ve yüksek emniyet ile güvenilirlik seviyesine sahip olan TKYS bilgisayarı; mimarisi, kontrol, emniyet ve güvenilirlik algoritmaları, donanımı ve gömülü yazılımı ile tümüyle özgün olarak geliştiriliyor.Bir trenin “kalbi” olarak nitelendirilen unsurlara sahip Cer Zinciri Sistemi (ana transformatör, cer konvertörü, yardımcı konvertör, cer motoru ve dişli kutusu) ise özgün yazılım, donanım ve algoritmalar ile yüksek verimlilikte performans sağlayacak şekilde hayata geçiriliyor.

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Yorumlar

Bravoooo

:), :),,, helal helal, milli tank, milli helikopter taksi , şimdide elektrikli tren,, şahı nezaman eklemeli telefon yapacağız,, yoksa yaptık mi
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