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Eğitim Milli Eğitim Bakanlığından genelge
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığından genelge

31 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde yapılacak uzaktan eğitim sürecinde, bütün öğretmenlerce canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 19:21:00 -
Milli Eğitim Bakanlığından genelge

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk imzasıyla uzaktan eğitim genelgesi yayımlandı.

Yayımlanan genelgeye göre; 31 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde yapılacak uzaktan eğitim sürecinde, bütün öğretmenlerce canlı ders uygulamaları yapılabilecek.

Genelgeye göre, 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksiklerle ilgili eğitim programı uygulamasına başlanacak.

18 Eylül'e kadar devam edecek olan uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verileceği, bu kritik konu ve kazanımların tespit edilerek derslere ilişkin programlar hazırlandığı bildirildi.

İlgili kademe, sınıf ve ders ismine göre bölümlendirilmiş programlara MEB'in sitesinden ulaşılabilecek. MEB, bu çerçevede, programlarla öğretmenlere örnek olması açısından bu programlara yönelik elektronik ortamda 4 bin 25 sayfa olan 1215 etkinlik örneği yayımladı.

Hem yüz yüze eğitimde hem de uzaktan eğitimde de kullanılabilecek etkinlikleri öğretmenler, ilgili dersin programında yer alan kazanımları öğrencilerin ulaşmaları kaydı ile, okulun yahut öğrencinin durumuna göre, doğrudan kullanabilecek, uyarlayabilecek ya da kendi etkinliğini hazırlayıp uygulayabilecek.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin derslerinin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videolarının TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanalları üzerinden yayınlanacağı bildirildi.

EBA üzerinden sunulacak alt yapı ile, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların oluşturdukları platformlar üzerinden bütün öğretmenlerce canlı ders uygulamaları yapılabilecek.

Canlı ders uygulamaları, öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında devam edecekleri sınıfın öğretmenlerince yapılacak.

Uygulamanın hayata geçirilebilmesi amacıyla okullarda oluşacak şubelere 24-28 Ağustos tarihlerinde okul idarelerince sınıf ve branş öğretmeni görevlendirilecek.

Canlı ders uygulamaları yolu ile yapılacak eğitimlerde, öğretmenlere örnek olması açısından programlara yönelik elektronik ortamda çok sayıda etkinlik örneği hazırlandığı duyuruldu.

Etkinlik örneklerine MEB'in sitesinden ulaşılabilecek.

Yüz yüze eğitim başladığında ise 23 Mart tarihinden itibaren hem TRT EBA TV kanalları hem de EBA canlı ders uygulamaları veya özel okulların oluşturdukları platformlar üzerinden sürdürülen eğitimlerin hedefine ulaşıp ulaşmadığı sınıf öğretmenleri veya branş öğretmenlerince değerlendirilecek.

Üst sınıftaki kazanımlara temel olan alt sınıf kazanımlarının öğrencilere edindirilemediği ve öğrenme eksikliğinin sürdüğünün belirlenmesi halinde önce alt sınıfa ait konu ve kazanımlar işlenecek, ardından yeni konu ve kazanım/kazanımlara devam edilecek. Bu hedef doğrultusunda MEB'in hazırladığı derslere ait program haritalarından faydalanılacak.

Hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan öğretmenler ise 31 Ağustos itibarı ile ilgili mevzuat kapsamında görevlerini sürdürecek.

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