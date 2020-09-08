Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin nasıl başlayacağı konusunda yazılı açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar aldıklarını dile getiren Bakan Selçuk, Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okulların yüz yüze eğitime başladığına dikkat çekti.

İlk hafta 1 gün sonraki haftalarda 2 gün okul

Eğitimde kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yana olduklarını belirten Selçuk, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim öğretime sadece okul öncesi ve 1. sınıfların başlayacağını söyledi.

İlk uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklayan Selçuk "21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz" dedi.

Devamsız sayılmayacaklar

Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızasına önem verdiklerini aktaran Selçuk, "Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkanları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır."

Gerekli tedbirler alındı

Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bakan Selçuk, "Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız" dedi.

Uzaktan eğitimle ilgili olarak da EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapının olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk şöyle devam etti:

"Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik veriyoruz ve öğrenci ile öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkânı sağlıyoruz. 1. sınıf öğrencilerimize uzaktan eğitimi sevdirebilmek için de oyun tabanlı dijital içerikler hazırladık.

Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül’de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız.”