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Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu! İşte yeni eğitim öğretim sezonu tarihleri
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu! İşte yeni eğitim öğretim sezonu tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 Eğitim-öğretim dönemine ilişkin açıklama yaptı. Yeni eğitim öğretim sezonu tarihleri resmen duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:27:00 -
Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu! İşte yeni eğitim öğretim sezonu tarihleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs bütün ülkelerde en başta eğitimi olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci eğitimlerine internet üzerinden devam etti. Türkiye’de de koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimde büyük adım atıldı. İlkokul, lise, üniversite ayırmaksızın bütün eğitimler online devam etti.

Ancak vaka sayılarının önüne geçilebilmesi için eğitimde yeni tedbirler alındı.

Aileler yeni eğitim-öğretimin başlayacağı tarihi merak ederken Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

2020-2021 Eğitim-öğretim döneminin takvimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelde gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre 21 Eylül'de yüz yüze eğitim 8 ve 12. sınıflarla başlatılacak.

21 Eylül'den 3 hafta sonra koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıfların başlatılması için de adımlar atılacak.

Ara sınıfların ise ekimde açılacağı bildirildi.

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