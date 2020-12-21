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Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere müjde: Bu hafta da 50 bin tablet dağıtacağız
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere müjde: Bu hafta da 50 bin tablet dağıtacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen hafta 50 bin 500 öğrencinin internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptığını belirterek, "Bu hafta da 50 bin dağıtım yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:45:00 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere müjde: Bu hafta da 50 bin tablet dağıtacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere tablet müjdesi verdi.

Geçen hafta 50 bin 500 öğrencinin internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptığını belirten Selçuk "Bu hafta da 50 bin dağıtım yapacağız" dedi.

İşte Bakan Selçuk'un o açıklaması:

"Geçen hafta 50 bin 500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevirim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 50 bin dağıtım yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkürler"

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