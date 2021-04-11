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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müjdeyi duyurdu
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müjdeyi duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda canlı sınıf uygulaması için, "Yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 14:39:00 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müjdeyi duyurdu

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz" açıklamasını yaptı.

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