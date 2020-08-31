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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk ders zilini çaldı
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk ders zilini çaldı

Ankara’da öğrencilerin ilk canlı dersine de katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci ayın 18'ine kadar sürdüreceğiz. 21’inden itibaren başlayacak süreç için planlamalar sürüyor” açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk "Benim çocuklarımdan ve velilerimizden ricam var" diyerek ricasını da dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 10:02:00 - 2020-08-31 10:21:04
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk ders zilini çaldı

18 milyon öğrenci için ilk ders zili uzaktan bugün çaldı. Öğrenciler EBA sistemi üzerinden 18 Eylül tarihine kadar uzaktan eğitim görecek.

EBA sistemine kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapan öğrenciler ders programlarına erişim sağlayabilecek ve canlı derslere katılabilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında uzaktan eğitim sistemine geçen okullarda 21 Eylül tarihinden itibaren ise yüz yüze eğitim başlayacak.

Selçuk ilk ders zilini çaldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışında Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu’ndaydı. Öğretmenlerle saygı  duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan Bakan Selçuk öğrencilerin öğrencilerin canlı dersine de katıldı.

Bakan Selçuk burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci ayın 18'ine kadar sürdüreceğiz. 21’inden itibaren başlayacak süreç için planlamalar sürüyor. Bir öğretmen için bir okulun açılışı ne demek bunu bir öğretmen gibi bilmek kolay değil. Benim çocuklarımdan ve velilerimizden ricam artık bu sürecin başladığı ve sürecin gereği olarak evlerimizde çalışma köşelerinin oluşturulması ve çocuklarımızın çalışma ortamlarının uygun koşullara dönüştürülmesi.

Bu inanın çok büyük bir burukluk veriyor bize. Bir öğretmenimizle birlikte bir canlı sınıfa bağlandık az önce öğrencilerimizin feryadını duymalıydınız. Bana öyle mesajlar veriyorlar ki. Hani açın artık diye bir bağırtı duydum orada sonra kimdi o diye sordum çocuklara öğretmenimizde çocuklarımızda birbirlerine gerçekten büyük bir özlem taşıyorlar. Ama hep söylediğimiz şey şu; 'risk varsa biz yokuz.'

Eksiklerimiz var bunları tamamlamak için büyük bir çabamız var. Bütün il ve ilçeleri okul okul inceliyoruz.

Öğretmenlerini çok özlediklerini artık bilgisayardan uzakta görüşmek istemediğini söyledi bir öğrencimiz bir diğeri ise öğretmenine sarılmak istediğini söyledi.

Ziya öğretmen olarak benim bir öğretmen kimliğimle benim öğretmenlerimizin itibarının özlük haklarının yükselmesi dışında hiçbir hedefim olamaz. Buradan böyle bir sonuç çıkarılıyorsa bir zorlama vardır. Biz öğretmenimizin her türlü imkanını arttırmanın peşindeyiz. Başka da bir derdimiz yok

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