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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bir takım çalışmalar yaptık
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bir takım çalışmalar yaptık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni normalin olmazsa olmazlarından birinin de uzaktan eğitim olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, koronavirüs salgını sürecinden önce erken çocukluk için uzaktan eğitim modellemeleri üzerine birtakım çalışmaları olduğunu fakat şimdi bu çalışmaların erken çocukluk dönemi için yaptııkları çalışmanın yörüngesini belirlediğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 18:06:00 - 2020-09-10 18:07:08
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bir takım çalışmalar yaptık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni normalin olmazsa olmazlarından birinin de uzaktan eğitim olduğunu belirtti.

"Birtakım çalışmalar yaptık ve..."

Bakan Selçuk, koronavirüs salgını sürecinden önce erken çocukluk için uzaktan eğitim modellemeleri üzerine birtakım çalışmaları olduğunu fakat şimdi bu çalışmaların erken çocukluk dönemi için yaptııkları çalışmanın yörüngesini belirlediğini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıklar devam ederken Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği "Yeni Normal Sürecinde Erken Çocukluk Eğitimi Çalıştayı"nda, bilim insanlarının alan uzmanları ve öğretmenlerin katılımıyla yeni dönemde erken çocukluk eğitiminin nasıl daha etkin gerçekleştirilebileceğiyle ilgili tespit ve tavsiyelerin masaya yatırıldığı ifade edildi.

Bakan Selçuk, İstanbul Adile Sultan Kasrı Validebağ Öğretmenevi'nde gerçekleşen çalıştayın açılışında konuşma yaptı.

Selçuk, çalıştayın, yeni dönemdeki erken çocukluk eğitiminde uzaktan, yüz yüze ve karma modellerin uygulama aşamasında mühim katkılar sunacağını bildirerek çocukluğun vatanları olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı, 2023 Eğitim Vizyonu'nda, erken çocukluğa ilişkin çeşitli kararlar aldıklarını hatırlatarak bu kararların; okul öncesi eğitiminin yaygınlaşması, 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması, şartları elverişsiz yerleşim yerlerindeki çocukların beslenme ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif eğitim modellerinin uygulanması, resmi ve özel, farklı kuruluşların inisiyatifinde yürütülen her yaş grubundaki tüm erken çocukluk eğitim hizmetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, iyileştirilmesine ilişkin ortak kalite standartları oluşturulmasının bunlardan bazıları olduğunu bildirdi.

Şimdiye kadar bunların bir kısmını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Selçuk, bir kısmı için de planlamaları yaptıklarını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs salgınının her alanda olduğu gibi erken çocukluk dönemi çalışmalarında da gündemi değiştirip belirlediğini söyleyen Bakan Selçuk, yeni normalin olmazsa olmazlarından birinin de uzaktan eğitim olduğunu belirtti.

Yapılan çalıştay ile çocuğun, öğretmenin, ebeveynlerin ve genel olarak okulun çocukların öğrenme sürecindeki rollerinin güncellenmesi; içerik, kaynak, yapı, müfredat ve mevzuatın tekrardan yapılandırılması için uzman ve alan iş birliklerinin arttırılması amaçlanıyor.

Gerçekleştirilen toplantıda, erken çocukluk döneminde uzaktan eğitim öncelikli olmak üzere yüz yüze eğitimin daha etkili yapılabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

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