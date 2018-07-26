Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da okul müdürleriyle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın merkezinde ve ilçelerinde görev yapan farklı tür ve kademedeki okulları temsilen davet edilen eğitim yöneticileriyle görüştü.

Bakan Selçuk, Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, okul müdürlerinin eğitim alanındaki konularla ilgili görüş ve önerilerini dinledi.

Selçuk, okul müdürleri ile okullarda tespit edilen sorunlar ve bu sorunların çözümü konusunda görüş alışverişi yaptı.

Toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ve Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da katıldı.