Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düzenlediği basın toplantısında yeni eğitim yılı ve uzaktan eğitim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Çocukların internet kotası iki katına çıkarılıyor

Uzaktan eğitimin anlık olarak ölçüldüğünüğ söyleyen Bakan Selçuk, operastörlerden gelen bir müjdeyi de duyurdu. Bakan Selçuk, "İnternet paketi olmayan çocuklarımıza destek olmak, operatörlerden haber geldi. Çocuklarımızın internet kotaları iki katına çıkarılıyor. Fırsat adaletine yönelik başka çalışmalarımız da var." dedi.

Öğretmenler için eğitim paketi

Öğretmenlerin hangi konularda ihtiyaç hissedebileceğine yönelik bir araştırma yapıldığını belirten Selçuk, "Öğretmenler için de paketler hazırladık. Onlarca konuda Türkiye'nin birikimi yüksek insanlarının gönüllü katkılarıyla nerede neye ihtiyaç duysak kurumlar kuruluşlar katkı sağladı. Meslek tanıtımları yaptık. Okuma kitapları çıkarttık. Okuma yazma ile ilgili kitaplar, mobil uygulamalar çıkarttık. Tüm bunlara baktığımda; bunlar yeter mi hayır. 38 ilden 190 bin civarında öğretmenle canlı platformda görüşme imkanı buldum. Bir MEB Bakanının, öğretmenleriyle yüz yüze görüşüp 'nasılsınız iyi misiniz' demesini bile çok önemsiyorum. Hepinize müteşekkiriz mesajını vermek benim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitim imkanları 12 kat artacak

Uzaktan eğitim çalışmalarına da değinen Bakan Selçuk, "Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı 10-12 kat artırıyoruz. TV ile yetinmedik, canlı platformlar kurduk. EBA Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10'un site. Daha yeni gelişmelerimiz olacak. Okuyorum yazıyorum programı oluşturarak sadece birinci sınıfa giden öğrencilerimizin eksiği tamamlamak adına bir gayretimiz oldu." dedi.

Yüz yüze eğitim bazı sınıflarda 21 Eylül'de başlayacak

Okulların açılmasıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Selçuk, bu konuda MEB'in sitesinde yazanlara inanılması gerektiğini belirten Selçuk "Önemli olan şu, biz 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Salgının seyri itibariyle, sürekli değerlendirme söz konusu olduğu için biz bunu takip ediyoruz. Buna uygun olarak da durumumuzu dikkate alacağız." şeklinde konuştu.