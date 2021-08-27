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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 6 Eylül açıklaması
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 6 Eylül açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu an itibarıyla Türkiye'nin tüm bölgelerinde bulunan tüm okullarımızın maskeden dezenfektana, temizlik malzeme ihtiyaçlarına kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 19:12:00 -
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 6 Eylül açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu an itibarıyla Türkiye'nin tüm bölgelerinde bulunan tüm okullarımızın maskeden dezenfektana, temizlik malzeme ihtiyaçlarına kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden Bakan Özer, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra açıklamalar yaptı.

Bütün kademe ve sınıf seviyelerinde 6 Eylül'de eğitimi yüz yüze başlatmak için 81 ilde ve ilçelerde çok yoğun bir çaba içinde olduklarını belirten Özer, "Bu an itibarıyla Türkiye'nin tüm bölgelerinde bulunan tüm okullarımızın, maskeden dezenfektana, temizlik malzeme ihtiyaçlarına kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda. Tüm okullarımıza gerekli destekleri sağlamış bulunuyoruz." dedi.

Bakanlığın merkez teşkilatında bulunan herkesin şu an sahada olduğunu aktaran Özer, okulların hazırlık çalışmalarını kontrol ettiklerini kaydetti.

İlk resmi ziyaretini İzmir'e gerçekleştirdiğini hatırlatan Özer, kentteki hazırlıkları, çalışmaları vali, il milli eğitim müdürü ve tüm ilçe milli eğitim müdürleriyle masaya yatıracaklarını dile getirdi.

Sadece 6 Eylül'deki açılmayı konuşmayacaklarını vurgulayan Özer, "İzmir'de eğitimin kalitesinin artması, fiziki yatırımlar ve diğer konuları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirme imkanı bulacağız." ifadelerini kullandı.

Özer, İzmir'deki eğitimin kalitesinin artırmasından ve desteklerinden dolayı Köşger'e teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Özer, İzmir Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

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