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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi açıkladı: 260 fizyoterapist alınacak
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi açıkladı: 260 fizyoterapist alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den müjde geldi. 260 fizyoterapist alınacağını açıklayan Bakan Özer, RAM'lara ilk kez alınacak fizyoterapistlerle ilgili, "81 ilimizde 256 RAM hizmet veriyor. Her bir RAM'da en az bir fizyoterapist hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 10:45:00 -
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi açıkladı: 260 fizyoterapist alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den istihdam müjdesi geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) görevlendirilmek üzere 260 fizyoterapist alınacağını bildirdi.

Tüm illere sağlandı

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, 6 Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı, yüz yüze eğitime başlanması için hazırlıkların sürdüğünü ve tüm illere gerekli finansman desteğinin gönderildiğini belirtti.

Bakan Özer, RAM'lara ilk kez alınacak fizyoterapistlerle ilgili şunları kaydetti:

"Tüm birimlerimizdeki kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyan öğrenci ve vatandaşlarımızın değerlendirildiği, tanılamanın yapıldığı ve bireysel eğitim planlamalarının belirlendiği RAM'larda ilk kez fizyoterapist desteği de sağlayacağız."

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 260 yeni fizyoterapist kadrosu ihdas edildi. 81 ilimizde 256 RAM hizmet veriyor. Her bir RAM'da en az bir fizyoterapist hizmet vermeye başlayacak. Böylece RAM'larda öğrenci ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesi de artmış olacak. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

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