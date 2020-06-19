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Aktüel

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran’dan, sorumluluk sınavlarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, sorumluluk sınavlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:01:21 -
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran’dan, sorumluluk sınavlarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, sorumluluk sınavlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


Milli Eğitim Bakan yardımcısı Mustafa Safran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12.Sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz Eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaklardır. Tüm öğrencilere başarılar dilerim".

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