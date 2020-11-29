Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, enerjisini genç sporculardan alıyor

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Mersin'de 17-20 Aralık'ta düzenlenecek 2020 Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yer alacak milli sporculardan Göksu Üçtaş Şanlı, "Avrupa Şampiyonası'nın ülkemizde olması bizim için çok büyük bir avantaj. Takım olarak elimizden gelenin en iyi şekliye yarışacağız." dedi.

2018'de İskoçya'nın Glasgow kentindeki 32. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil eden Göksu Üçtaş Şanlı, Mersin'deki Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışacak.

2012 Londra Olimpiyatları'nda da yer alarak cimnastik branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olan Göksu Üçtaş Şanlı, daha önce 6 kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti.





- "Madalya kovalayacağız"





Göksu Üçtaş Şanlı, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun zamandır yarışmadıklarını ancak bunun bir dezavantaj olmadığını söyledi.

Bu dönemde daha fazla antrenmanlara odaklandıklarını ve yeni hareketler çıkardıklarını kaydeden Göksu Üçtaş Şanlı, "Avrupa Şampiyonası'nın ülkemizde olması bizim için çok büyük bir avantaj. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Antrenmanlarımız da gayet güzel ve yoğun bir şekilde ilerliyor. Bolu'daki kamp döneminin ardından Mersin'e gideceğiz ve madalya kovalayacağız." dedi.

Göksu Üçtaş Şanlı, Kovid-19 nedeniyle antrenmanlarına uzun süre evde devam ettiklerini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü formumuzu tutmak zorundaydık. Evde çok iyi antrenmanlar yaptık. İnternet ortamında ve buraya geldiğimizde hiçbir şey kaybetmemiştik. Geldiğimde 10 günlük tatilden dönmüş gibi değildim, kendimi çok daha iyi hissediyordum. Evdeki antrenmanlar fazlasıyla işe yaramıştı. Antrenmanlarımıza adapte olduk, şu anda da güzel bir şekilde serilerimizi çıkartıyoruz."





- "Cimnastik yapmayı çok seviyorum"





"30 yaşıma geldim ve hala buradayım." diyen tecrübeli sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cimnastik yapmayı çok seviyorum. Gençlerle birlikte çalıştıkça kendimi daha iyi hissediyorum. Bundan sonraki süreçte de 2 yıl kadar bir hedefim var. O dönemde de yarışmalara katılıp elimden gelenin en iyisiyle yarışıp kariyerimde hedeflediğim madalyaları almak ve kariyerimi bu şekilde sonlandırmak istiyorum."