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Spor Milli cimnastikçi Adem Asil, Hırvatistan'da altın madalya aldı
Spor

Milli cimnastikçi Adem Asil, Hırvatistan'da altın madalya aldı

Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda erkeklerde Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 08:56:00 -
Milli cimnastikçi Adem Asil, Hırvatistan'da altın madalya aldı

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde 14.900 puan alan Adem birinci olarak altın madalya elde etti.

Adem Asil, günün diğer finalinde atlama masasında da 14.483 puanla üçüncü oldu ve bronz madalyayı boynuna taktı. Adem, barfiks finalinde ise 5. sırada yer aldı.

Hırvatistan'da dün yerde de gümüş madalya alan Adem, böylece organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalyayla tamamladı.

Göksu Üçtaş Şanlı'dan bronz madalya

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, bronz madalya kazandı.

Kadınlar yer finalinde Göksu, 12.800 puanla 3. sırayı alarak ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Günün diğer final müsabakalarında erkeklerde Ahmet Önder barfikste, İbrahim Çolak ise halka aletinde dördüncü olurken, kadınlarda Bilge Tarhan denge aletinde yedinci sırayı aldı.

Milli cimnastikçiler organizasyonu ikişer altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla bitirdi.

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