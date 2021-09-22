Milli Araştırma şirketi kimin?

Görenleri şaşkına çeviren anket sonuçlarına göre olası bir cumhurbaşkan seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 19,5 oy oranına sahip oluyor. Milli Araştırma adlı bir anket şirketinin yaptığı anket sonuçlarına göre, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 51,5 oranında oy alarak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci çıkarak ilk turda cumhurbaşkanı oluyor. Günün şartlarında bakıldığında komik ve gerçeklikten uzak olarak görülen ankette ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yüzde 26,5 ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de yüzde 2,5 oranında oy alıyor.

Milli Araştırma kimin?

Milli Araştırma Instagram hesabından paylaşılan bu anket görselinin ilk kez 15 Eylul 2020 tarihinde paylaşıldığı görülüyor. Milli Araştırma'nın Instagram hesabında kendisini "Siyasi, İslâmî, Ekonomik, Sosyal Kamuoyu ve Pazar Araştırmaları Yapan Bağımsız Araştırma Kuruluşudur" olarak tanımladığı yazıyor. Milli Araştırma'nın kime ait olduğu, sahibinin kim olduğu ise bilinmiyor. Yine aynı hesaptan; İstanbul Sözleşmesi ve EYT sorunu gibi konularda anket çalışmaları yer alıyor. Milli Araştırma Instagram hesabından 20 Eylul 2020 tarihinde bir açıklama yaparak, cumhurbaşkanlığı seçim anketine gelen tepkilere yanıt vermiştir.