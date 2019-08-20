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Milletvekili Özel: "Eğirdir Belediye Başkanlığı’nın kazanılması önemliydi"

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’e ’Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

20 Ağustos 2019 Salı 16:43
Milletvekili Özel: "Eğirdir Belediye Başkanlığı’nın kazanılması önemliydi"

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’e ’Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.


31 Mart Yerel Seçimleri sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi sürecinde önemli görevler üstlenen Milletvekili Recep Özel, ziyaretlerin bu nedenle geciktiğini belirterek, "Eğirdir Belediye Başkanlığı’nın kazanılması önemliydi. Nisan ayından itibaren bugüne kadar Eğirdir’e gelenler ’Fark etti’ diyorlar. Geçmişteki belediye başkanlarımızı kötülemiyoruz. Biz ne yaptık, ne yapacağız ona bakmak lazım. Farkı fark ettiren başkana öncelikle teşekkür ediyoruz. Farkı fark ettirmiyorsa bir başkan, geçmişten geri gidiyorsa, onu da eleştirmemiz lazım. Siyasi kısır çekişmeler hiçbir şey kazandırmaz, yaşadığımız yerler kaybeder" dedi.



AK Parti Isparta Merkez İlçe Başkanı Ömer Parlak, Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy, İl Genel Meclisi Üyesi Mükerrem Çetinkaya, Memur-Sen İl Temsilcisi Erdal Demiralay ile birlikte Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ü ziyaret eden Isparta Milletvekili Recep Özel’i, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl Genel Meclisi Üyesi Eyyup Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Doğanay, yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyeleri karşıladı.


Belediye Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaret sırasında, Eğirdir’e doğal gaz gelmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü, Eğirdir Gölü’nün öneminin de vurgulanmasıyla doğal gazın Eğirdir’e gelmesinin hızlandırılacağını söyleyen Milletvekili Özel, Belediye Başkanı Veli Gök’ten Eğirdir Belediyesinin durumu ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.


Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir’de özellikle istihdam sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını, belediyeye ait soğuk hava depolarından birinde, kültür mantarı üretim tesisi kurmak için çalışmalarının sürdürüldüğünü, Kervansaray Düğün Salonu ile Köprübaşı arasında kalan alanın karavan kamp alanı haline getirileceğini, Eğirdir’de turizmin çeşitlendirilmesi anlamında, önümüzdeki Eylül ayı sonlarında 40 kişi kapasiteli, akülü, güneş enerjisiyle çalışan bir teknenin Eğirdir Gölü’nde hizmete gireceğini söyledi.


Köprübaşı-Eğirdir Stadı arasında kalan alanda ’Millet Bahçesi’ kurulması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Başkan Gök, Eğirdir’de ’Sıfır Atık Projesi’ne de önem verdiklerini, bu proje ile ilgili araştırmaların ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.


Yeşil Ada ve diğer yolların asfaltlanmasında destek veren AK Parti Isparta Milletvekillerine ve Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür eden Başkan Gök, gerçekleştirilecek projeler ve yatırımlar için "Bakanlarımızın ve milletvekillerimizin destekleri bizim için çok önemli. Allah, hayırlı uğurlu etsin, başarılı çalışmalar diliyorum. Eğirdir Belediyesi’ne desteğimiz tam" ifadelerini kullandı.


Milletvekili Özel, öğle saatlerinde Eğirdir’denayrıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:43
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