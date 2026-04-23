Milletvekili Dr. Hasan Arslan’dan TBMM’de “Sosyal Devrim” Çıkışı: Anne İzinlerinden Çocuk Güvenliğine Kadar Pek Çok Düzenleme Yolda!

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr. Hasan Arslan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla sosyal hizmetler alanında yapılacak köklü değişiklikleri kamuoyuna duyurdu. Arslan, doğum izinlerinden dijital güvenliğe kadar müjdelerle dolu kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

TBMM Genel Kurulu’nda Sosyal Hizmetler Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerine söz alan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, devletin şefkat şemsiyesini genişletecek devrim niteliğindeki maddeleri sıraladı. Özellikle çalışan anneler, koruyucu aileler ve çocukların dijital dünyadaki güvenliği üzerine odaklanan konuşma, Meclis’te büyük yankı uyandırdı.

Çalışan Annelere Büyük Müjde: İzinler 24 Haftaya Çıkıyor!

Milletvekili Arslan, nüfus politikalarını desteklemek amacıyla kadın çalışanların doğum sonrası haklarında büyük bir iyileştirmeye gidildiğini belirtti. Arslan, "Kadın çalışanlarımızın doğum sonrası 8 hafta olan izin sürelerini 16 haftaya çıkarıyoruz. Böylece toplam izin süresi 24 haftaya ulaşarak, bebeğin anne şefkatine en çok ihtiyaç duyduğu dönem güvence altına alınıyor," dedi. Ayrıca işçiler için babalık izninin de 10 güne çıkarılacağını müjdeledi.

Çocuk Güvenliğinde “Sıfır Tolerans” Dönemi

ocukların güvenliğinin "en keskin kırmızı çizgileri" olduğunu vurgulayan Dr. Hasan Arslan, ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin okul, kreş, yurt ve spor tesisi gibi alanlarda çalışmasının ve bu yerleri işletmesinin tamamen yasaklanacağını ifade etti.

Dijital Dünyaya Sıkı Denetim: 15 Yaş Sınırı

Dijital mecralardaki risklere dikkat çeken Arslan, yeni düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcıların 15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunmasının engelleneceğini, 15 yaş üstü için ise güvenli ve ayrıştırılmış hizmet modelinin zorunlu hale getirileceğini açıkladı. Siber zorbalığa karşı zararlı içeriklere müdahale süresi ise azami 1 saate indiriliyor.

Darülaceze ve Sosyal Yardımlara Hukuki Güvence

Konuşmasında Abdülhamid Han’ın mirası Darülaceze’nin güçlendirileceğine de değinen Arslan, şunları kaydetti:

Darülaceze: Kurumun yurt dışında da faaliyet göstermesinin önü açılıyor ve bağışlara vergi muafiyeti getiriliyor.

Koruyucu ailelere 10 günlük izin hakkı ve sigorta prim desteği sağlanıyor. Devlet korumasındaki gençlerin kamuda istihdamı için eğitim şartı getirilerek suistimallerin önüne geçiliyor.

“Devletimizin Güçlü Kanatları Altında Daha Güvende Olacağız”

Konuşmasını Genel Kurul’u selamlayarak noktalayan Dr. Hasan Arslan, "Bu teklif; aile bütünlüğünü koruyan, çocuklarımıza güvenli bir gelecek sunan ve dezavantajlı vatandaşlarımızı devletimizin güçlü kanatları altında daha sıkı saran bir çalışmadır," ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Sosyal hizmetler kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.