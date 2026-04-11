Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bir başarı daha

Hutbe, İslam toplumunda sadece bir konuşma değil; insanlara doğruyu, iyiyi ve güzeli anlatan güçlü bir irşad aracıdır. Toplumu bilinçlendiren, birlik ve beraberliği pekiştiren hutbeler, asırlardır İslam medeniyetinin en önemli iletişim kanallarından biri olmuştur. Nitekim Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et…” (Nahl Suresi, 125. Ayet) Peygamber Efendimiz (s.a.v) de sözün gücüne dikkat çekerek: “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” buyurmuştur. Bu ayet ve hadisler, hatipliğin sadece konuşmak değil; hikmetle, etkili ve doğru bir üslupla insanlara ulaşmak olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu yönüyle genç hatiplerin yetişmesi, toplumun manevi gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır.