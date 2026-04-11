Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bir başarı daha
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bir başarı daha

Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi, elde ettiği önemli bir dereceyle bir kez daha adından söz ettirdi. Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması 3. Bölge Finalinde okulun başarılı öğrencisi İsmail Akşin, birincilik elde ederek büyük bir gurur yaşattı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde ve Hattat Ahmet Karahisari Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin koordinasyonunda Kudüs Camii’nde gerçekleştirilen yarışmaya, Ege ve Akdeniz bölgelerinden 11 ilin il birincileri katıldı. Zorlu rekabetin yaşandığı organizasyonda İsmail Akşin’in etkileyici hitabeti, güçlü vurguları ve mesaj derinliği jüri tarafından en yüksek puanla değerlendirildi.

Okul Müdürü Selami Akkan, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür derecelerin tesadüf olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu başarı; sabır, disiplin ve titiz bir çalışmanın ürünüdür. Öğrencimizin azmi ve öğretmenlerimizin gayreti bizleri gururlandırmıştır. İnşallah bu başarıların devamı gelecektir.”

Hutbe, İslam toplumunda sadece bir konuşma değil; insanlara doğruyu, iyiyi ve güzeli anlatan güçlü bir irşad aracıdır. Toplumu bilinçlendiren, birlik ve beraberliği pekiştiren hutbeler, asırlardır İslam medeniyetinin en önemli iletişim kanallarından biri olmuştur. Nitekim Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et…” (Nahl Suresi, 125. Ayet) Peygamber Efendimiz (s.a.v) de sözün gücüne dikkat çekerek: “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” buyurmuştur. Bu ayet ve hadisler, hatipliğin sadece konuşmak değil; hikmetle, etkili ve doğru bir üslupla insanlara ulaşmak olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu yönüyle genç hatiplerin yetişmesi, toplumun manevi gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır.

Gurur Veren Dereceler Yarışma sonucunda: * Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İsmail Akşin birinci, * Antalya Kumluca AİHL öğrencisi Ömer Faruk Kaya ikinci, * Denizli Hatipzade Veli Beşer AİHL öğrencisi Ebubekir Latif Merpez üçüncü oldu. Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin elde ettiği bu anlamlı başarı, okulun eğitim kalitesini ve öğrencilerinin donanımını bir kez daha gözler önüne serdi.

